Annuncio a pagamento e a sorpresa: 'Auguri Elisabetta' insieme a una dedica. Forse l'ex marito Briatore dietro il 'regalo'

I lettori del Corriere della Sera l’hanno trovata fra una notizia e l’altra, un sorriso radioso fra le nuove regole covid per la scuola e la crisi Ucraina – Russia. Un’intera pagina a colori per fare gli auguri a Elisabetta Gregoraci che oggi compie 42 anni. “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare” recita la dedica sopra una fotografia che ritrae la showgirl in tutta la sua bellezza. “Auguri Elisabetta”. Mistero su chi abbia fatto questa sorpresa alla festeggiata ma i ‘sospetti’ portano all’ex marito Flavio Briatore

