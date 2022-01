Raimondo Todaro

Il maestro di danza e la ballerina hanno ritrovato la complicità di un tempo e sono tornati a vivere insieme

Ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. L’ex insegnante di “Ballando con le Stelle”, passato al talent show “Amici”, ha riconquistato la moglie, eccezionale ballerina del programma di Maria De Filippi.

Erano mesi che si vociferava di un riavvicinamento tra i due coniugi, genitori di una bambina, ma adesso il settimanale “Chi” dà per certa l’unione ritrovata: “È ufficiale, ‘Chi’ conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca” si legge nella rubrica Chicche di gossip. Ciliegina sulla torta: “Todaro e Francesca, che oggi lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme

Una notizia che ha fatto esultare amici e fan. Un anno fa, di questi tempi, il matrimonio di Todaro e Tocca entrò in crisi, decisero di prendersi una pausa di riflessione e lei ebbe un flirt con Valentin Dumitru, allievo del talent show di Canale 5. La storia durò poco e finì malissimo per alcuni comportamenti superficiali del ragazzo.

A maggio il maestro di balli latini ha accettato di lasciare Milly Carlucci per assumere il ruolo di professore nel programma di Canale 5 e così riavvicinarsi alla moglie. Sono bastati pochi mesi per riscoprire l’affiatamento di un tempo e la complicità che li aveva portati fino all’altare. Non resta che pensare a un nuovo progetto di vita in comune. Ed è proprio il caso di dire: tutto è bene quel che finisce bene…

