Foto da Instagram

Sui social cita la sua canzone: "Tampone negativo, penso positivo"

Lorenzo Jovanotti, ‘Jova’, è negativo al Covid. Dopo essere stato in quarantena per la positività l’artista ha pubblicato su Instagram un video in cui abbraccia la figlia e scarta i regali di Natale che non ha potuto aprire. “Tampone negativo penso positivo” ha scritto sui social citando la sua celebre canzone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata