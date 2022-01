I due erano risultati positivi al Covid: i figli sono sempre stati negativi

Chiara Ferragni negativa al Covid: lo ha annunciato la stessa imprenditrice e influencer sui social, spiegando che però Fedez è ancora positivo. Video e foto ritraggono dunque Ferragni senza mascherina mentre l’artista ha ancora la Ffp2. “Spero si negativizzi presto” dice l’influencer su Instagram e poi posta un video ironico nel quale lei vuole ballare e ‘fare baldoria’ mentre Fedez è sul divano ancora con il Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ed è proprio l’ironia della coppia dei Ferragnez però a far circolare sul web una novità introdotta su quarantene e isolamento: oltre alla cancellazione dell’isolamento per i vaccinati da meno di 120 giorni, che dovranno solo indossare la Ffp2, il governo ha anche introdotto la nuova regola su chi ha ricevuto la dose booster ed è positivo al Covid. Invece che isolarsi per 10 giorni e uscire con tampone negativo, ne basteranno 7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata