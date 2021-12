Luce Caponegro, mamma di due ragazzi, ha un istituto di bellezza a Ravenna

E’ stata per anni il sogno erotico degli italiani, oggi Luce Caponegro – in arte Selen – può dire di essersi messa alle spalle la sua vecchia carriera e con immutato smalto averne intrapresa con successo una nuova. Compie 55 anni ed oggi la ex pornostar, madre di due ragazzi, può dire di essere un’altra persona. Da inizio anni 2000 non frequenta più il mondo del cinema a luci rosse e dopo un passaggio attraverso la tv nel 2014 ha aperto nella sua città natale un centro estetico che si chiama come lei: Luce. Nuova vita e nuovi successi, senza rinnegare il passato. A Dagospia aveva confessato:“Se tornassi a vivere con l’esperienza di adesso, non credo rifarei tutto. Farei magari delle cose che non ho fatto”. Ed a tratti l’ex Selen lascia indovinare un pizzico di nostalgia: “Avevo voglia di vivere una vita normale; ogni tanto il mondo dello spettacolo mi manca, ma sono sicura che in futuro qualcosa tornerò a fare”

