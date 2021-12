Fotografata con il marito Calabresi insieme ad Adriana Volpe e alla figlia

Alessia Marcuzzi con la figlia Mia Facchinetti e il marito Paolo Calabresi insieme ad Adriana Volpe e alla figlia sono stati fotografati alla pista di pattinaggio del Christmas World a Roma.

Un pomeriggio di svago per la conduttrice tv e la famiglia, in vista delle festività natalizie. Marcuzzi era vestita con un piumino pesante, per ripararsi dal freddo di questi giorni.

