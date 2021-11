A Milano il negozio di Vincenzo Dascanio: addobbi e decorazioni in tema 'Christmas'

Chiara Ferragni in versione Christmas Mood al nuovo popup store di Vincenzo Dascanio dedicato al Natale che ha aperto in via della Spiga a Milano. “I love Christmas – ha scritto Ferragni su Instagram – And yes one month of celebrating it is not enough so I start from November 💖 This is @vincenzodascanio new Xmas pop up store and I’m in love”.

I Ferragnez hanno sempre celebrato il Natale addobbando anche la propria casa di Milano in grande stile, con alberi, luci e fiocchi. Quest’anno non hanno ancora svelato i nuovi addobbi ma potrebbe esserci una connessione tra la visita di Ferragni nello store e le nuove decorazioni di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

