La Società della coppia, dove confluisce l'intero patrimonio di famiglia, è in mano alla manager

Al di là del Gossip, dell’amore, i tradimenti e le storie di letto c’è un aspetto molto concreto ed economicamente rilevante nella telenovela Icardi – Wanda Nara. Se infatti il matrimonio fallisse e i due si separassero, l’attaccante del Paris Saint Germain potrebbe ritrovarsi senza il becco di un quattrino. Mentre i quotidiani rumors parlano di un tira e molla fra marito e moglie, con rotture repentine e rapide riconciliazioni, rivelazioni di nuovi e molteplici storielle passionali del calciatore e furiose scenate della wag più nota del pianeta, in una trasmissione di America TV la giornalista Debora D’Amato ha sostenuto, non smentita e con tanto di prove documentali, che il patrimonio ‘di famiglia’ sia interamente e per contratto nelle mani di Wanda. Gli interi introiti della coppia, compensi sportivi, sponsor e comparsate tv comprese, confluirebbero infatti nella società WFT, costituita dai due qualche anno fa ma di cui lei sarebbe la sola azionista.

Al di là della rabbia o della rassegnazione, della volontà di perdono o della tentazione di rompere definitivamente la relazione, Wanda Nara avrebbe in mano l’arma definitiva per rovinare il marito. Un dato di fatto a quanto pare incontrovertibile e scritto nero su bianco, un assetto societario che oltre all’amore per la moglie e per le figlie, potrebbe certo spingere Mauro Icardi a mettere da parte bollenti spiriti e fare di tutto per salvare il suo matrimonio (e se stesso). La bomba è innescata e alla luce del sole. Wanda Nara in reggiseno Fendi, con sex appeal straripante si mostra sui social e scrive: ‘sono quel che sono, per come sono’. E la modella, showgirl e manager non ha certo l’aspetto e l’indole di una che fa promesse a vanvera

