Nessuna conferma né smentita da parte del rapper o della moglie Chiara Ferragni

(LaPresse) Fedez scende in campo in politica? E’ la domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore dopo che, da questa mattina, sul web è spuntato il dominio fedezelezioni2023.it. In attesa di possibili annunci, conferme o smentite da parte del rapper, al momento c’è un solo indizio utile: il dominio, attualmente inattivo, è stato comprato dalla società Zdf, riconducibile a Fedez. Del resto, il cantante è ormai da tempo coinvolto nel dibattito politico e al centro di polemiche, non ultima quella sul Ddl Zan che lo ha visto in prima linea tra i fautori della sua approvazione: prima sul palco del Concertone del Primo Maggio, poi con una serie di interventi sui social.

