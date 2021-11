Lo ha annunciato la popstar su Instagram. Attesa per il matrimonio con Sam Ashgari

Britney Spears ha rivelato che il suo abito di nozze sarà ideato da Donatella Versace. La popstar, che ha da poco annunciato che si sposerà, dopo anni di battaglie legali per liberarsi della tutela legale del padre, ha postato su Instagram alcune foto con un abito appariscente e rosa spiegando: “No… Non è questo il mio abito di nozze. Il mio lo sta facendo in questo momento Donatella Versace”. Spears andrà a nozze con il fidanzato Sam Asghari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata