Avevamo previsto che le telenovela Wanda – Icardi ci avrebbe riservato nuove sorprese. Come ogni telenovela del resto non era difficile ipotizzare la tormentata storia di tradimenti, veri o presunti, litigi, distacchi, fughe e riconciliazioni ci avrebbe riservato nuovi episodi e colpi di scena. E infatti così è stato. Nel fine settimana la bella modella- showgirl – manager e l’asso del calcio si sono ricongiunti, felici, apparentemente, e radiosi in favore di social. Riassunto delle puntate precedenti: Wanda Nara, bellissima moglie di Mauro Icardi nonchè sua abile manager, pizzica il marito con le mani della marmellata, gusto China Suarez, attrice e modella argentina dall’indiscutibile sex appeal. Rottura fragorosa tra i due che in una manciata di giorni sembra però rientrare. Sembra, perchè – sempre secondo i bene informati – Lady Icardi pizzica nel cellulare del troppo distratto marito un video hot con l’avvenente rivale. E non solo. Lo screening del device avrebbe rivelato alla furiosa e ferita Wanda altre avventure piccanti del fedifrago attaccante. Quando è troppo è troppo. Lei scappa sola a Milano, lui sparisce da tutti i social. E siamo a giovedì scorso. Nel fine settimana nuovo colpo di scena: Icardi ricompare sui social con una serie di scatti felici in famiglia. Lui, lei e le due figlie Francesca e Isabella. Prima sul jet privato e poi geolocalizzati a Milano. Attenti a quei due, insomma. Difficile stare loro dietro, almeno fino alla prossima puntata

