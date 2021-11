Spuntano nuove prove di tradimento e riesplode la bufera

Soap opera infinita quella di Wanda Nara e il marito Mauro Icardi. Dopo l’apparente riconciliazione è riesplosa infatti la tempesta. Lei è rientrata a casa sua a Milano da sola, l’attaccante del Paris Saint Germain è invece sparito da tutti i social. Motivo: pare siano sbucati video hot dal cellulare di lui, in particolare uno con protagonista proprio China Suarez, ma anche altri indizi compromettenti su appassionate avventure del ‘bomber’. La Wanda ferita non commenta né via stampa né via social ma i bene informati parlano di una donna che ha esaurito la pazienza e la volontà di perdono. Su Instagram posta una serie di foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza e sex appeal. “Guarda bene Icardi cosa ti perdi” scrive uno dei milioni di followers, dando il via a una pioggia di commenti tra solidarietà e indignazione. Ma con certezza la telenovela non finisca qui.

