Sembra rientrata la crisi della celebre coppia. Anche Icardi pubblica post in serie con la moglie

Sembra tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’attrice e showgirl dopo giorni di post al veleno, nelle stories di Instagram ha pubblicato un collage di foto che rappresentano la sua relazione con il bomber del Paris Saint Germain, figli compresi. E la scritta: “Alla mia famiglia ci penso io. Alle p… ci pensa la vita stessa” con un’altra frecciata alla presunta amante del marito, Eugenia Suarez.

Icardi rasserenato

Lo stesso Icardi con i suoi post ha fatto capire che le cose si stavano risolvendo. “Grazie amore per continuare ad aver fiducia nella nostra bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite”, ha scritto l’ex interista e poi in un successivo post: “Stringimi forte e non lasciarmi mai”, con una foto emblematica in cui abbraccia la moglie.

Caso chiuso? Non si sa mai, nel fantastico mondo di Mauro Icardi e Wanda Nara le sorprese sono sempre all’ordine del giorno…

