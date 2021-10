La figlia dei due attori americani alla prima di "Eternals" ha sfoggiato un abito vintage della madre

Una quindicenne in abito da sera sul red carpet. Una notizia non tanto perché l’adolescente in questione è Shiloh Nouvel Jolie Pitt, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, quanto per il fatto che per anni la prima figlia biologica della coppia ha sfoggiato “look no gender”. Shiloh, aveva infatti dichiarato nel 2018 di non riconoscersi nel gender femminile, decidendo di farsi chiamare “John” e lasciandosi immortalare in occasioni pubbliche sempre in abiti maschili.

In occasione della premiere di “Eternals“, ultima pellicola della Marvel in cui Angelina Jolie veste i panni della guerriera Thena, Shiloh ha però sfoggiato un look che non è passato inosservato vestendo abito vintage marrone chiaro, appartenente proprio alla madre. Accanto a lei all’evento erano presenti anche gli altri figli della coppia: Maddox, 20anni, Zahara, 16 e i gemelli di 13 anni Vivienne e Knox. Unico assente della nidiata Jolie-Pitt era Pax, 17 anni.

