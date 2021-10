Roger Waters

Roger Waters si è sposato per la quinta volta a 78 anni, con la sua compagna Kamilah Chavis, 43 anni, che frequentava da circa cinque anni. L’annuncio è arrivato dallo stesso co-fondatore dei Pink Floyd che ha pubblicato una serie di foto di coppia durante il loro matrimonio negli Hamptons. “Sono così felice, finalmente una custode”, ha scritto Waters nella caption che accompagna le fotografie pubblicate su Instagram.

Roger Waters e l’incontro con la moglie

Roger Waters aveva rivelato al giornale argentino “Infobae” nel 2018, come ha conosciuto Kamilah Chavis. “In realtà l’ho incontrata a uno dei miei concerti un paio di anni fa. Ha lavorato come autista e stava guidando l’auto che mi stava portando”.

Addetti ai lavori vicini a Waters hanno affermato che Chavis è stata l’autista di Waters al Coachella Festival, dove lui ha suonato nel 2016. “Sono stato lì due settimane e c’erano molti trasferimenti tra l’hotel e la sede. La mia security era seduta davanti con lei e parlavano, mentre io restavo dietro. Non so, ma qualcosa in lei mi ha attratto…”.

“Un giorno ho detto ‘scusami’ e lei si è girata. ‘Qualcuno ti ha mai detto che hai dei bellissimi zigomi?’ Ho visto una piccola reazione e quello è stato l’inizio”, ha detto ancora Waters.

Roger Waters è stato sposato Judy Trim dal 1968 al 1975, poi con l’aristocratica britannica Carolyne Christie dal 1976 al 1992. È stato sposato con l’attrice Priscilla Phillips dal 1993 al 2001, e ha sposato l’attrice e regista Laurie Durning nel 2012, da cui ha chiesto il divorzio nel 2015.

View this post on Instagram Un post condiviso da Roger Waters (@rogerwaters)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata