Leni Olumi Klum

La giovane modella, 17 anni, mostra stile ed eleganza proprio come la madre

Parata di star per la première di Los Angeles di “The Harder They Fall“, pellicola di Netflix diretta da Jeymes Samuel. Sul red carpet, accanto a suo padre Seal, è comparsa la splendida Leni Klum, figlia di Heidi Klum. La modella 17enne ha sfilato accanto al papà, famoso cantante britannico ed entrambi erano elegantissimi, in nero.

Leni Klum alla première di “The Harder They Fall” in Dolce & Gabbana

Leni Klum ha catalizzato l’attenzione, bellissima e raggiante, in un abito nero di Dolce & Gabbana in raso e pizzo con una profonda scollatura e una gonna decorata con cristalli Swarovski.

Elegante e classico anche Seal, che ha contribuito alla colonna sonora del film western, in streaming su Netflix dal prossimo 22 ottobre. “The Harder They Fall”, diretto da Jeymes Samuel con la sceneggiatura di Samuel e Boaz, racconta la storia del fuorilegge Nat Love, interpretato da Jonathan Majors, che si prepara a riaffrontare il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba), uscito di prigione.

Alla première di “The Harder They Fall”, Leni Klum è stata raggiunta anche dal suo fidanzato, il giocatore di hockey Aris Rachevsky. Leni Olumi Klum, nata dalla relazione di Heidi Klum con Flavio Briatore, è stata adottata da Seal dopo il matrimonio con Heidi nel 2005. La coppia, che si è separata nel 2012, ha altri tre figli: Henry, 16 anni, Johan, 14, e Lou, 12.

