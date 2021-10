Kate e William

Il Duca e la Duchessa di Cambridge vivono in un appartamento al piano terra di Kensington Palace e hanno comprato mobili del colosso svedese

Quando si dice “dare il buon esempio”: mobili Ikea per Kate e William. La Duchessa e il Duca di Cambridge, ma soprattutto Re e Regina d’Inghilterra in pectore, vivono in un appartamento di venti stanze a Kensington Palace, con vista su Hyde Park.

Il Principe William e Kate Middleton trascorrono le loro giornate, senza impegni ufficiali, nell’appartamento 1A al piano terra di Kensington Palace, dotato anche di un salotto con arredi floreali, accessori dorati e oggetti rari e antichi.

Le camere matrimoniali a piano terra sono una particolarità perché le case medie londinesi tendono ad averle ai piani superiori. Nel caso dei Duchi di Cambridge, invece, questi “floor” sono riservati al personale, all’entourage e alla tata reale Maria Teresa Turrion Borrallo.

Kate e William arredano con Ikea le stanze dei figli

L’altra grande curiosità riguarda l’arredamento degli alloggi di George, Charlotte e Louis, scelto da Kate e William e rigorosamente made in Ikea.

Nel 2018, durante una visita al Museo Nazionale di Architettura e Design di Stoccolma, Kate rivelò al capo del design di Ikea, Marcus Engman, di aver allestito la stanza del principe George con mobili del celebre marchio.

“Sono orgoglioso”, disse Marcus Engman. “Questo è ciò che vogliamo che Ikea sia, per le molte persone del mondo, sia reali che persone comuni”, aggiunse. Lo stesso è avvenuto successivamente con gli altri due figli. Perché la coppia regale ha scelto Ikea? Principalmente per la sua durata…

View this post on Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata