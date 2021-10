Guè Pequeno

Il cantante e la compagna sono in dolce attesa, come rivelato dagli scatti pubblicati sui social

Fiocco rosa per Guè Pequeno e la compagna, la modella Yusmary Ruano: il rapper e produttore milanese presto diventerà papà. La notizia si è diffusa via social con la pubblicazione di alcune foto di Gué Pequeno, all’anagrafe Cosimo Fini, 40 anni, assieme alla compagna Yusmary Ruano, con pancione in vista e circondati da palloncini rosa.

Gué Pequeno e Yusmary Ruano avranno una bambina

Si tratta di una festa a tema Hello Kitty, organizzata probabilmente come “baby shower”, tradizionale party prenatale che dunque fa pensare che non sia lontana la data della nascita della piccola.

Il cantante e produttore discografico è sempre molto riservato in merito alla sua vita privata e non pubblica spesso foto private sui social. Ecco perché le immagini del party hanno lasciato davvero senza parole fan e follower del rapper e della modella Yusmary Ruano.

A pubblicare le fotografie della festa è stata la società di eventi che ha organizzato il party, taggando i protagonisti, senza che nessun altro partecipante, per ora, abbia lasciato ulteriori indizi sull’evento e sulla prossima nascita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata