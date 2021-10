Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Il calciatore ha regalato alla sua compagna un portagioielli firmato da un noto marchio

Cristiano Ronaldo ha regalato alla sua Georgina Rodriguez un portagioielli firmato davvero extralusso e dal costo esorbitante: il suo valore commerciale si aggira infatti intorno ai 124.000 euro.

“Sono senza parole“: è stata questa la replica di Georgina, che ha reagito con estremo stupore di fronte all’ultimo regalo ricevuto dal suo compagno e padre dei suoi figli.

Il prezioso portagioielli è stato immediatamente mostrato dalla ballerina e influencer con una foto postata tra le sue storie Instagram.

Ad una prima, rapida occhiata sembra essere vuoto ma è corredato da alcune piccole valigie, decisamente utili per viaggi e spostamenti che la coppia si concede in giro per il mondo.

Cristiano Ronaldo si regala una Bugatti Centodieci

Non solo preziosi regali a Georgina, però. Di recente, infatti, il campione ha aggiunto alla sua collezione auto una Bugatti Centodieci edizione limitata (ne sono stati prodotti solo 10 modelli in tutto il mondo), il cui valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro e che sarà consegnata a Cristiano nel 2022.

View this post on Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

