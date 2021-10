Clara McGregor

Clara McGregor protagonista della campagna per il marchio di lingerie britannico Bluebella

Clara McGregor, 25enne modella e figlia dell’attore Ewan McGregor è la protagonista della campagna natalizia del marchio di lingerie britannico Bluebella.

Clara McGregor ha posato, sexy e sensuale, sfoggiando completini in pizzo e intimo nei colori natalizi come rosso, verde e prugna, e pigiami stampati in seta.

“Ho scelto di fare la campagna Bluebella perché il marchio è gestito da donne e la loro lingerie è fatta per le donne e non per compiacere i loro partner. Sono i capi più belli che abbia mai visto”, ha detto McGregor in un comunicato stampa. “Tutte le loro foto mostrano donne in una posizione di potere, mai sottomesse e quindi sapevo che se avessi mai fatto una campagna di lingerie sarebbe stata con loro”, ha aggiunto la modella.

Clara McGregor, da sempre regina di stile, è stata anche convinta dal sostegno del marchio di lingerie alla comunità LGBTQ+, di cui fa parte. “Penso che sia davvero importante riconoscere le donne trans e questo è qualcosa che ho visto fare a Bluebella, insieme ad altri membri della comunità LGBT+”, ha detto. “Io stessa sono bisessuale, quindi ho sempre voglia di lavorare con loro”, ha aggiunto.

Clara è la figlia maggiore di Ewan McGregor, avuta dalla ex moglie, la scenografa francese Eve Mavrakis. Clara ha tre sorelle minori: Jamyan, 20, Esther, 19, e Anouk, 10. La coppia si è separata nel 2017, e adesso McGregor sta con Mary Elizabeth Winstead, sua co-protagonista in “Fargo”, dalla quale ha avuto un figlio nel giugno scorso.

