Foto inedite dal set, in Spagna, mostrano la coppia di attori Elizabeth Debicki e Dominic West, durante le riprese

Scatti inediti da Palma di Maiorca, in Spagna, dove si sta girando la quinta stagione di “The Crown”. Le immagini esclusive, pubblicate e riprese dai magazine britannici e internazionali, mostrano Elizabeth Debicki e Dominic West, gli attori che interpretano la principessa Diana e il principe Carlo a bordo di uno yacht.

Le scene sarebbero quelle che ricreano il famoso viaggio della coppia reale in Italia del 1991, che si dice sia stato un punto di rottura definitivo negli ultimi anni del matrimonio di Carlo e Diana, già parecchio turbolenti.

The Crown series 5 PICTURE EXCLUSIVE: Elizabeth Debicki and Dominic West recreate tense Diana and Charles trip

Read more: https://t.co/I3A2FH77T2 pic.twitter.com/vItqH05gFM

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2021