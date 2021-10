Ambra Angiolini

L’attrice e conduttrice rompe il silenzio sulla rottura con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri

La fine di un amore è l’inizio di una nuova fase della vita: ne è convinta Ambra Angiolini. La conduttrice e attrice, nel corso del suo programma radio “Le mattine di Radio Capital”, ha concluso la puntata con un intervento personale.

Ambra Angiolini e la frecciatina a Massimiliano Allegri

Non ha fatto nomi e cognomi però era chiaro il riferimento al traumatico epilogo della storia con Massimiliano Allegri. Ambra, con voce ferma e pacata, ha affermato: “Esiste per tutti il giorno Zero , è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perche quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta”.

Ambra Angiolini non si sente una perdente e lo ha confermato accettando con grande eleganza e con il sorriso il “Tapiro d’oro” del Tg satirico “Striscia la Notizia” (finito al centro delle polemiche per la consegna). Ad anticipare la notizia della rottura tra Ambra e Allegri è stato il settimanale “Chi”. Sulla rivista si legge anche che il legame lungo 4 anni è finito per un tradimento che l’allenatore della Juventus ha confessato all’ormai ex fidanzata.

