Il fratellastro della Duchessa di Sussex fa nuove rivelazioni al GF Vip australiano

“La testa di Harry sarà la prossima a cadere”. È più o meno questo il senso delle nuove dichiarazioni di Thomas jr., fratellastro di Meghan Markle, moglie del Principe Harry.

In una clip del Grande Fratello VIP australiano, cui Thomas Markle jr sta partecipando, si sente l’uomo dire: “I giorni da marito di Harry sono contati, il matrimonio precedente di Meghan è durato appena due anni. Ha ottenuto tutto quello che voleva dall’ex coniuge e poi lo ha scaricato. Harry sarà tagliato sul prossimo ceppo. È una donna a sangue freddo”.

La Duchessa di Sussex sposò il produttore cinematografico Trevor Engelson, 44 anni, nel settembre 2011, ma si separarono appena 23 mesi dopo. All’interno del GFVip, Markle jr. ha scritto anche una lettera a Harry e Meghan il cui contenuto però è top secret.

Thomas Markle contro Harry e Meghan

Da quando è stata annunciata la sua partecipazione al reality show, il 55enne Markle ha rilasciato diverse interviste sui celebri parenti. Ad agosto, ha rivelato di aver avvertito il principe Harry d’Inghilterra che sua sorella è “molto superficiale, falsa e presuntuosa”, che era ancora in tempo per non sposarla e che gli avrebbe “rovinato la vita” visto che aveva già abbandonato “la sua carne e il suo sangue”, cioè la famiglia d’origine.

Thomas jr. non fu invitato alle nozze nel 2018 e disse: “Non sono amareggiato, solo sconcertato. È doloroso se penso a quanto eravamo vicini una volta”. Meghan e il fratellastro, figlio dello stesso padre, non si vedono dal 2011.