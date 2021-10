Olivia Wilde

L’attrice e regista posa senza veli per l’azienda di cui è anche azionista

Olivia Wilde completamente nuda per la campagna “True Botanicals“. Sul suo profilo Instagram, l’attrice e regista ha postato nelle Storie una serie di fotografie dove si mostra raggiante, bellissima, quasi senza trucco, ma soprattutto senza veli.

Distesa su un telo da bagno, in topless e pantaloni di lino bianchi su una panchina o di spalle con una maglietta bagnata che lascia scoperto il lato B tatuato e senza slip, Olivia Wilde, 37 anni, non è mai stata conturbante.

Scatti che lasciano senza fiato e chissà cosa ne pensa il 27enne fidanzato Harry Styles, attualmente in tournée. “La bellezza pulita può essere anche sporca“, ha scritto la star su uno degli scatti in cui si spalmava l’olio sulle braccia toniche.

Per dimostrare che la bellezza non ha età e non ha filtri, le foto non sono state ritoccate dall’acclamato fotografo Guy Aroch, che cura la campagna “True Botanicals” di cui l’attrice è un’azionista.

Olivia Wilde: “Combatto la stigmatizzazione dei corpi delle donne”

In un’intervista a “Vogue”, Olivia ha rivelato di avere il controllo creativo della campagna: “Le immagini sono vere perché il marchio vuole celebrare l’idea di amare il proprio corpo e sentirsi sicure perché ci si sente belle. L’idea è che prendersi cura di noi stesse e seguire i rituali di bellezza è un’opportunità per celebrare noi stesse. Il nudo è uno sforzo per combattere la stigmatizzazione dei corpi delle donne”.

