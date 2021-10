Valentino Rossi

Il “Dottore” ha pubblicato una serie di foto su Instagram e un messaggio per la fidanzata

“Buon Compleanno Amore!!!”. Con questo messaggio, un tenero cuore e una serie di foto insieme Valentino Rossi ha fatto i suoi auguri, via Instagram, alla fidanzata Francesca Sofia Novello, in occasione del suo 28esimo compleanno.

La modella e influencer che due mesi fa ha annunciato, assieme al pilota, di essere in dolce attesa di una bambina, ha ringraziato via social il compagno e ha pubblicato una serie di scatti della sua festa per il suo compleanno.

Valentino Rossi: party in rosa per Francesca Sofia Novello

Palloncini, luci rosa e gli amici più cari: così Francesca Sofia Novello ha deciso di festeggiare il suo compleanno. Tra gli invitati alla cena c’è anche Uccio, uno dei migliori amici e storico collaboratore di Valentino Rossi. In un’altra foto si vede anche Cesare Cremonini, altro grandissimo amico della coppia.

Valentino, 42 anni, e Francesca, 28, si conoscono dal 2016. Il pluricampione del mondo ha annunciato il ritiro dalle corse a fine stagione. Poi, il 18 agosto scorso, la notizia della gravidanza: “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, ha scritto il “Dottore” sui social, pubblicato delle foto nelle quali compariva vestito da medico, mentre ascoltava la pancia della compagna.

