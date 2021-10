Principe William

il futuro Re ha sottolineato che menti brillanti come Bezos e Musk dovrebbero pensare a risolvere i problemi del pianeta

Prima la Terra, poi lo spazio. Il principe William d’Inghilterra ha criticato la corsa dei milionari Jeff Bezos e Elon Musk a lasciare il pianeta per andare alla conquista dell’infinito, dopo che il fondatore di Amazon ha spedito in orbita William Shatner, 90 anni, il famoso capitano Kirk della serie cult “Star Trek”, sul razzo Blue Origin New Shepard. L’impresa spaziale di Shatner è arrivata una settimana dopo che il magnate Elon Musk, 50 anni, lanciasse SpaceX Mars, il programma finalizzato a portare gli esseri umani su Marte.

Durante un’intervista con Adam Fleming delle BBC, il Duca di Cambridge, 39 anni, ha dato l’impressione di rimproverare questa “gara” mentre parlava delle attuali questioni climatiche che stanno cambiando il mondo: “Abbiamo bisogno che alcuni dei più grandi cervelli e delle menti più importanti del mondo si concentrino a riparare questo pianeta invece di trovare il prossimo posto dove andare a vivere”.

Il principe William: “Stiamo rubando futuro ai nostri figli”

Secondo il futuro Re d’Inghilterra, padre di George, Charlotte e Louis, contano le azioni perché il cambiamento climatico potrebbe rubare il futuro alle giovani generazioni: “Voglio le cose che mi sono piaciute – la vita all’aria aperta, la natura, l’ambiente – voglio che siano lì per i miei figli, e non solo per i miei figli ma per i figli di tutti gli altri. Se non stiamo attenti, stiamo rubando loro il futuro attraverso quello che facciamo ora. E penso che non sia giusto. Stiamo assistendo a un aumento dell’ansia climatica. Voglio usare quel poco di influenza che ho per supportare le persone che fanno cose incredibili per risolvere davvero i problemi della Terra”.

William ha ricordato che a novembre, a Glascow, si terrà la conferenza sul clima COP26 e ha avvertito: “Penso che per la COP sia fondamentale comunicare in modo molto chiaro e molto onesto quali sono i problemi e quali saranno le soluzioni. Non possiamo avere parole intelligenti, ma poca azione”.

Il mese scorso il Principe William ha annunciato i 15 finalisti del suo “Earthshot Prize” da 50 milioni di sterline che mira a incoraggiare le menti scientifiche più brillanti a trovare risposte ai maggiori problemi ambientali del pianeta.

