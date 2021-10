Gabriel Garko

L'attore è stato paparazzato a Milano dal settimanale "Nuovo" insieme al suo nuovo compagno: "Mi piacerebbe diventare padre"

Gabriel Garko lo aveva confessato nei giorni scorsi a “Verissimo“: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”.

E così l’attore è stato paparazzato dal settimanale “Nuovo”, felice e innamorato, insieme al suo compagno mentre passeggiavano per le vie di Milano. Il settimanale ha sorpreso la coppia al tavolino del bar durante una colazione per due e poi mentre tornavano verso casa.

Gabriel Garko: “Sì, ho un nuovo fidanzato e sarei un bravo padre”

“Sì, ho un nuovo fidanzato: ha 36 anni, non è un modello e non fa parte del mondo dello spettacolo” ha confermato alla rivista. Per poi confessare: “Mi piacerebbe diventare padre. Penso che sarei bravo”.

Insomma, sembrerebbe che, insieme al suo Matia, l’attore abbia finalmente trovato la serenità che desiderava e, sebbene i due si frequentino solo da pochi mesi, sembra che stiano già progettando una famiglia: “A breve prenderò una decisione“, ha svelato l’attore sulla possibilità di diventare padre.

View this post on Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata