Regina Elisabetta II

La sovrana, nonostante nei giorni scorsi sia stata immortalata mentre si aiutava con un bastone, ha ancora un entusiasmo incredibile

Nei giorni scorsi Elisabetta II aveva lasciato sudditi e fan preoccupati: la sovrana era infatti stata immortalata mentre si aiutava a camminare con un bastone durante la sua ultima uscita pubblica (insieme alla figlia Anna a Westminster Abbey per il centenario della Royal British Legion).

Niente paura: nonostante i suoi 95 anni, Elisabetta è apparsa in gran forma e di buon umore. Ha avuto voglia di salutare e ringraziare due bambine che le avevano regalato un mazzo di fiori, ha assistito al discorso del decano di Westminster in chiesa e poi è tornata al Castello di Windsor, che il prossimo 19 ottobre ospiterà un ricevimento all’interno del Global Investement Summit.

View this post on Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Elisabetta II non limiterà impegni e incombenze

Segnali forti, che ribadiscono come Elisabetta II non abbia alcuna intenzione di limitare impegni e incombenze. Eppure, fino a pochi giorni fa, erano in molti a ritenere che, dopo la morte del marito, la sovrana si sarebbe ritirata. Ma così non è stato e non sarà, ha confermato l’esperto reale Duncan Larcombe.

“Non è la regina Vittoria – ha spuegato Larcombe alla rivista OK! – Quando il principe Alberto è morto, la regina Vittoria è diventata una reclusa. Indossava il nero ogni volta che usciva e ha trascorso il resto del suo regno cercando di costruire monumenti al suo defunto marito, piuttosto che apparire in pubblico”.

Non è il caso della regina Elisabetta, che si è mostrata felice e serena in tutte le occasioni: questo perché “il principe Filippo non l’avrebbe mai voluta vedere in lutto, seduta a piangere come fece la regina Vittoria per Alberto”, ha dichiarato Phil Dampier, uno tra i giornalisti più informati sui retroscena di casa Windsor.

Elisabetta appare invece in grande forma e – racconta Phil Dampier – l’allentamento delle restrizioni per il Covid le ha dato una “nuova energia. A 95 anni ha un entusiasmo tale da rendere ogni giorno una nuova avventura”.

View this post on Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

