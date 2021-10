Regina Elisabetta

La sovrana d’Inghilterra si è appoggiata a un “walking stick” durante il centenario della Royal British Legion

Un bastone da passeggio per Elisabetta II. La sovrana, insieme alla figlia Anna, ha presenziato al centenario della Royal British Legion a Westminster Abbey e ha stupito i presenti con un “walking stick”. La Regina Elisabetta, sorridente, in total blue elettrico, è uscita da sola e per prima dalla vettura, poi la figlia si è avvicinata e le ha passato un bastone. Così “The Queen”, 95 anni, ha camminato davanti a tutti all’evento a sostegno dei soldati e dei veterani dell’esercito.

Una novità che ha meravigliato, ma che non è legata a un trauma come successo in passato. The Independent ha scritto: “È la prima volta che la sovrana si mostra ad un appuntamento importante con il bastone”, dimenticando però che circa 17 anni fa, nel 2004, Sua Maestà fu operata al ginocchio e necessitò di un bastone durante la convalescenza.

La Regina Elisabetta in gran forma e di buon umore

Lo staff di Buckingham Palace non ha fornito informazioni e questo indirettamente è una rassicurazione, significa che le sue condizioni di salute non destano alcun allarmismo. D’altra parte la stessa Elisabetta è apparsa in gran forma e di buon umore: ha salutato due bambine che le hanno regalato un mazzo di fiori, ha parlato un po’ con la figlia, in chiesa ha assistito al discorso del decano di Westminster, David Hoyle, ha ascoltato alcune testimonianze e infine è tornata al Castello di Windsor, sua residenza invernale dopo le vacanze a Balmoral e dove il prossimo 19 ottobre ospiterà un ricevimento all’interno del Global Investement Summit.

