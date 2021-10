Megan Fox e Machine Gun Kelly

Sul set fotografico per la rivista “GQ Style British”, la coppia esplosiva si è tatuata: “La favola più oscura”

Bellissimi, ricchissimi e tatuatissimi. Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno rilasciato un’intervista doppia alla rivista “GQ Style British”.

L’affascinante attrice ha confessato di soffrire di un disagio psicologico: “Capita di guardare qualcuno e pensare: ‘Quella persona è così bella. La sua vita deve essere così facile’. Molto probabilmente però quella persona non si sente così con sé stessa”. Dunque la 33enne modella americana, tre figli e un fisico scolpito nel marmo, sarebbe cronicamente e immotivatamente preoccupata per un qualche difetto fisico che gli altri nemmeno vedono.

A “GQ Style British”, l’esplosiva coppia ha raccontato anche il colpo di fulmine sul set di “Midnight In The Switchgrass”, il primo appuntamento e come si svolge la loro quotidianità.

View this post on Instagram Un post condiviso da British GQ (@britishgq)

Megan Fox e MGK: “La favola più oscura”

Il servizio fotografico è bollente e nasconde un segreto: sul set Megan e MGK si sono tatuati l’uno con l’altro la stessa frase: “La favola più oscura”, in ricordo di uno dei primi messaggi che si sono inviati. E non è il primo: hanno inciso altri disegni su pelle a testimonianza del loro amore.

Il rapper ha definito la relazione: “Ciò che il mio cuore stava cercando. È sicuramente estasi e agonia. Non voglio che la gente pensi che tutto sia perfetto tra di noi. Non ho detto che la nostra fosse la fiaba più oscura senza motivo”.

Megan è stata più esplicita sul suo profilo Instagram: “La nostra è la storia di due emarginati e amanti sfortunati in preda a un torrido bagliore solare di una storia d’amore fatta di ossessione febbrile, pistole, dipendenza, sciamani, tanto sangue, caos generale, terrore tantrico notturno, rituali vincolanti, allucinazioni psichedeliche, frullati biologici e il tipo di sesso che farebbe stringere a Lucifero il suo rosario”.

View this post on Instagram Un post condiviso da British GQ (@britishgq)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata