Uno scatto postato dall'influencer argentino ha messo in apprensione fan e follower: la fidanzata è svenuta in aeroporto

Follower e fan in apprensione dopo lo scatto pubblicato nelle storie da Jeremias Rodriguez, influencer argentino e fratello minore di Belén Rodriguez: nella foto si vede la mano della sua compagna, Deborah Togni, con al polso un braccialetto da ospedale.

Jeremias Rodriguez e la brutta avventura di Deborah Togni: “Il peggio sembra ormai scampato”

Fortunatamente, poche ore dopo è stata la stessa ragazza a raccontare quanto accaduto: a causa di uno svenimento, Deborah ha battuto la testa e si è fratturata l’osso occipitale. Alcuni punti di sutura e qualche giorno in osservazione in ospedale ma, come ha confermato lei stessa, “il peggio sembra ormai scampato”.

“Domenica sono svenuta in aeroporto“, ha scritto Deborah Togni, pubblicando una foto dall’ospedale. “Svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra rompendo l’osso occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti di sutura sul mento. Scene da ‘Squid Game’ insomma…”..

Deborah Togni, in un successivo post, ha poi concluso: “Il dolore alla testa a volte è così forte da diventare insopportabile… ma il peggio sembra ormai scampato e questo è l’importante. Avendo fratturato un osso così delicato dovrò fare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po’…”.

Un brutto spavento anche per Jeremias Rodriguez, che aveva postato la foto delle loro mani intrecciate con la caption: “Nella cattiva molto di più“, lasciando immaginare che fosse davvero successo qualcosa di preoccupante.

