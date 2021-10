Elodie e Marracash, Instagram

Il settimanale “Chi” ha pubblicato in esclusiva le foto della cantante romana con l’ex modello Davide Rossi

Elodie e Marracash si sono lasciati? Lei ha un nuovo amore? A lanciare lo scoop è la rivista “Chi”, diretta da Alfonso Signorini. La bellissima cantante e testimonial di Bulgari è stata paparazzata mano nella mano con Davide Rossi.

Nel post sull’account ufficiale Instagram del settimanale (oggi in edicola) si legge: “Elodie: una nuova stagione d’amore. Sembra essere finita tra la cantante e il rapper Marracash. Ora accanto a lei è comparso Davide Rossi, ex modello e manager di Armani, con cui pare esserci molta sintonia”.

Dalla foto si capisce poco, ma sono diverse settimane che i rumors raccontano di una profonda crisi tra Elodie e il fascinoso produttore musicale. I due si conobbero sul set della hit estiva “Margarita” nel 2019 e fu colpo di fulmine. Non hanno mai amato mostrarsi insieme sui social ma da un po’ di tempo gli scatti di coppia sono completamente spariti (l’ultima sul profilo Kingmarracash risale al 4 giugno).

Elodie e il commento sibillino a “Vanity Fair”

In un’intervista a “Vanity Fair”, lo scorso settembre, l’ex talentuosa allieva del talent “Amici” si era lasciata andare a un commento sibillino: “La nostra è una relazione stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera, lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non esistono schemi”.

