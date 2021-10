Elisabetta Canalis

Il famosissimo premio è stato consegnato all’ex velina per la sua somiglianza con la versione al femminile di Fedez

Attapirata, ancora una volta: Elisabetta Canalis ha ricevuto un altro Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Il famosissimo premio di “Striscia la Notizia” è stato consegnato all’ex velina per la sua incredibile somiglianza con la versione al femminile di Fedez evidenziata nella rubrica del tg satirico “Fatti e rifatti”.

“In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa…”, ha detto Elisabetta, che è sembrata molto divertita. “Finalmente!”, ha detto la showgirl e presentatrice al momento della consegna del Tapiro. “Sono molto orgogliosa. Ne ho due, uno me l’avevano rubato e questo lo aggiungerò agli altri”, ha detto ancora la showgirl sarda, che dal 1999 al 2002 è stata velina a “Striscia la Notizia”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Elisabetta Canalis: “Presto un programma su Mediaset”

Nella chiacchierata con Staffelli, Elisabetta Canalis ha dato anche qualche anticipazione sul suo futuro: “Ci vedremo presto in Mediaset per un altro programma. Torno in famiglia, tra un pochino! E poi vengo a trovarvi a Striscia, posso improvvisare uno stacchetto..???”, ha detto Elisabetta.

Elisabetta Canalis al momento conduce su Tv8 il programma “Vite da copertina” (dal lunedì al venerdì, alle 17.30), interamente dedicato alle storie di personaggi famosi. Per questo motivo, negli ultimi mesi, Elisabetta si sta muovendo spesso tra Milano e Los Angeles, dove vive con il marito Brian Perri e la piccola Skyler.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata