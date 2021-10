Eleonora Pedron

L’ex Miss Italia non pensa alle nozze con Fabio Troiano e racconta i suoi dolori in un’intervista al “Corriere della Sera”

Eleonora Pedron si è raccontata in una toccante intervista al “Corriere della Sera”. L’ex Miss Italia, di origine veneta, ha avuto una vita costellata da grandi sofferenze. Nel libro “L’ho fatto per te”, Pedron ripercorre la perdita dei genitori e della sorella maggiore e rivela: “Ho deciso di partecipare al concorso di Miss Italia proprio per mio padre”.

Il genitore, infatti, morì in un incidente d’auto tornando da un provino per fare la velina. “Non posso provare senso di colpa, doveva andare così – ha affermato la modella -. Mio padre era molto orgoglioso di me e so che quel viaggio è stato una cosa bella per lui e, nonostante tutto, anche per me. Ho accettato, trattenendo le cose dentro”.

La bella Pedron ha poi ammesso: “Forse provo rabbia a non poter pranzare tutti insieme la domenica. Provo rabbia al pensiero che i miei figli non abbiano potuto conoscere un nonno e una zia così speciali. Ma con la rabbia non si vive. Quando sono nati Inés e Leon ho avuto un messaggio chiaro dalla vita: loro mi hanno dato ancora più forza. So che un giorno qualcosa di bello accadrà e cancellerà tutto il resto: rivedrò mio padre e mia sorella e potremo di nuovo stare insieme. Anche adesso sono vicini a me”.

Eleonora Pedron e la possibilità di sposarsi: “Ah, saperlo…”

La showgirl, sempre al “Corriere”, ha sottolineato di aver lasciato il lavoro per stare vicina ai figli avuti da Max Biagi e di aver poi iniziato a studiare Psicologia durante il lockdown “per avere un piano B”. Non si sbilancia, invece, sull’amore con l’attore Fabio Troiano e la possibilità di sposarsi: “Ah, saperlo… Non lo so. Mi sembra sempre che mi manchi qualcosa. A volte mi dico che sono io sbagliata, sempre alla ricerca di qualcosa in più rispetto a quello che ho e che in fondo è già dentro di me”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata