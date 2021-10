Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, Instagram

Secondo quando riportato dal settimanale "Chi", la relazione tra l'allenatore della Juventus e l'attrice sarebbe finita dopo 4 anni

Dopo quattro anni d’amore, è finita la storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: il settimanale “Chi” ha paparazzato l’ex talento di “Non è la Rai” per le vie di Torino mentre passeggiava con gli occhi lucidi e un’aria decisamente malinconica.

Ambra Angiolini avrebbe tentato di recuperare il rapporto

Una crisi che era iniziata poco prima del lockdown: l’attrice, sempre secondo il settimanale, avrebbe provato a recuperare il rapporto con tutte le sue forze. Dalle anticipazioni sui social si legge: “È stato un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito”.

Pare che il motivo dell’allontanamento sarebbe da ricercare (il condizionale è d’obbligo) in un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus: “Ambra ha aspettato, ha provato a capire e a chiarire ma non c’è stato più niente da fare”, ha scritto il settimanale.

Tanto che l’attrice, che recentemente si era trasferita a Milano proprio per andare a vivere con Allegri, non avrebbe partecipato neanche al matrimonio di Valentina, la primogenita dell’allenatore.

In questo momento così delicato Ambra avrebbe trovato una spalla in Francesco Renga, ex compagno e padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo, “che sembra le sia stato vicino offrendole il suo appoggio”.

