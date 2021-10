Tom Cruise

Stanno facendo il giro del web le immagini del “nuovo” volto della star di “Mission Impossible” e “Top Gun”

Tom Cruise, sei davvero tu? Stanno facendo il giro del mondo le immagini della faccia “rifatta” dell’attore mentre assisteva, insieme al figlio Connor, 26 anni, a una partita di baseball durante il fine settimana. Il protagonista della saga di “Mission Impossibile” e di “Top Gun”, 59 anni, è apparso molto gonfio in viso, tanto da far ipotizzare che abbia ceduto al ritocchino.

Tom Cruise e la “faccia da luna piena”

Cruise è apparso di buon umore, ha sorriso e salutato i fan che sabato lo hanno riconosciuto durante la Gara 2 della National League Division Series tra i Los Angeles Dodgers e i San Francisco Giants. Ma in breve tempo sui tabloid e in rete hanno cominciato a circolare foto, video e meme del volto da “luna piena” di Tom Cruise.

Su Twitter i fan si sono divisi: qualcuno ha pensato che non si trattasse davvero della star hollywoodiana bensì di un sosia, qualcun altro lo ha difeso ipotizzando che avesse preso qualche kg per un nuovo film, condannando di fatto il bodyshaming: “Il fatto che venga preso in giro per il suo aspetto è una cosa schifosa secondo me”.

In molti però sospettano che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica: “Cosa succede alla bella faccia di Tom? Perché ha le guance gonfie di uno scoiattolo?”, “Cosa gli fa in faccia il chirurgo? È lo stesso di Wayne Newton?”. C’è anche chi lo ha paragonato al comico canadese Norm MacDonald, l’ex star di SNL scomparsa il mese scorso: “Norm ha inscenato la propria morte solo per uccidere Tom e continuare a vivere la sua vita nei panni dell’action star”.

