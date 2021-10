Sossio Aruta e Ursula Bennardo

La coppia nata a “Uomini e Donne” ha fatto pace: “Uniti, speriamo per sempre”

Pace fatta tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia nata a “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi in onda ogni pomeriggio su Canale 5, ci riprovano dopo l’improvvisa rottura di qualche settimana fa.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: “Uniti, speriamo per sempre…”

Sossio e Ursula hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram un loro selfie: palloncino a forma di cuore, bacio sulle labbra e reciproca dichiarazione d’amore. “Uniti, speriamo per sempre…” si legge nella didascalia che ha emozionato familiari e follower.

Di nuovo insieme e per di più in un giorno speciale, quello del compleanno della figlia Bianca, 2 anni. La bambina è stata festeggiata come una principessina e ha ricevuto una dedica importante da Sossio, papà attento e affettuoso: “Sei il frutto del nostro grande amore…Buon compleanno Bianca”.

E pensare che a inizio settembre Aruta aveva pubblicato un post Instagram in cui annunciava a sorpresa la fine della storia per “insuperabili incompatibilità caratteriali”, mentre Ursula aveva preferito il silenzio salvo poi far capire con una risposta a un follower di essere rimasta sorpresa e delusa da quel messaggio fatto sull’onda dell’emotività.

Ma questo era il passato, oggi le nubi sono state spazzate via ed è tornato il sereno tra una delle coppie tv più seguite sui social. Come hanno detto loro: speriamo per sempre.

