Charlène Wittstock

Notizie rassicuranti sulla salute della Principessa, sottoposta a un quarto intervento chirurgico venerdì scorso in Sud Africa.

Charlène Wittstock vede la luce in fondo al tunnel: una fonte vicina ai Grimaldi ha rassicurato tutti attraverso le pagine del magazine “Hola!”. La Principessa di Monte Carlo, venerdì 8 ottobre, è stata operata per la quarta volta alla testa in anestesia generale e l’insider ha rivelato: “È andato tutto molto bene“.

Come aveva fatto sapere la Fondazione della moglie di Alberto II, si trattava dell’ultimo intervento chirurgico. Dopo 48 ore è stata dimessa dall’ospedale e, se la situazione resterà stabile nei prossimi 15 giorni, Charlène potrebbe finalmente tornare a casa e riabbracciare i gemellini Jacques e Gabriella.

A marzo, Sua Altezza Serenissima si era recata in Sud Africa, patria d’origine, per una campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa del bracconaggio, ma una brutta caduta le aveva causato un’infezione otorinolaringoiatrica così violenta da dover agire per via chirurgica. La prima operazione non aveva dato gli esiti sperati, rendendo necessario un ciclo di interventi.

Charlène Wittstock, una convalescenza complicata e accidentata

La convalescenza è stata complicata e accidentata: i sudditi sono rimasti con il fiato sospeso per le sorti della loro Principessa, mentre i tabloid hanno ipotizzato che in realtà fosse in crisi con Alberto II e ci fosse nell’aria l’annuncio di un divorzio imminente dopo 10 anni di matrimonio.

Indiscrezioni rafforzate anche da alcune dichiarazioni di una zia del Principe e dalla scarsa presenza del marito al capezzale della consorte. Tuttavia, Alberto ha smentito pubblicamente: “Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie”. Adesso c’è la notizia che le condizioni di salute di Charlène Wittstock sono in miglioramento, ma slitta (ancora una volta) la data del rientro a Monte Carlo.

View this post on Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata