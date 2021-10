Ignazio Moser

Dopo aver parlato apertamente dei suoi problemi di salute nei giorni scorsi, ieri l'ex ciclista ha postato uno scatto che ha allarmato i fan

Ignazio Moser aveva rivelato nei giorni scorsi un momento complicato a causa di non specificati problemi di salute: e così ha deciso di prendere una pausa social, tornando però presto ad aggiornare fan e follower sulle sue condizioni e rassicurando tutti.

Ignazio Moser e la sensibilizzazione sulla salute mentale

“Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono chiare le cause del mio malessere, probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici… Sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri” aveva poi concluso.

E, nella giornata di ieri, l’ex ciclista e volto televisivo ha mostrato una sua foto a torso nudo, precisando di aver perso 10 chili e di essere tornato in forma come quando si trovava all’Isola dei famosi, svelando inoltre la sua ricetta per la guarigione: “Amorterapia“, grazie alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez.

Poco dopo, infatti, Cecilia ha condiviso uno scatto che li mostrava insieme: “Tu, tu, nessuno come te, tu, non c’è sostituto…”, ha scritto nella didascalia del selfie che li ritrae più innamorati che mai.

