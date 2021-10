Ron Howard

La storia di due bambini cresciuti sul set, alle prese con il successo da gestire, provando a rispondere alla domanda: “Com’è stato crescere in Tv?”. È quello che provano a fare Ron e Clint Howard nel loro libro di memorie, “The Boys“, uscito oggi negli Usa.

Ron Howard, 67 anni, e il fratello Clint, 62, sono cresciuti nel mondo dello spettacolo e hanno sperimentato la vita sul set fin da bambini. Così nel libro “The Boys: A Memoir of Hollywood and Family” raccontano la loro vita, gli aneddoti, ma anche quanto sia stata importante la genitorialità “non ortodossa” e “brillante” di Rance e Jean Speegle Howard. Il libro è stata “Un’opportunità per guardare indietro e capire come siamo effettivamente sopravvissuti a questo viaggio”, hanno spiegato i due fratelli a “The Hollywood Reporter”.

Ron Howard temeva il personaggio di Fonzie

Nel libro non mancano, ovviamente, racconti legati a “Happy Days”, serie che ha lanciato Ron Howard come attore, tra gli anni ’70 e gli anni ’80, rendendolo famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Richie Cunningham. “Il più grande stress di tutti è stato Fonzie. Non Henry Winkler (l’attore che lo interpretava, ndr), ma Fonzie. Con il passare della stagione, Fonzie stava ottenendo sempre più tempo sullo schermo”, scrive Howard, spiegando che era così preoccupato che Fonzie eclissasse il suo personaggio, Richie Cunningham, durante la prima stagione di “Happy Days”.

Tanto che Ron ha sviluppato una sorta di sfogo sulla pelle e ha iniziato a perdere i capelli: “Non ho gestito il mio stress particolarmente bene”, scrive ancora Ron Howard. “Probabilmente avrei tratto beneficio con uno psicoterapeuta… Invece mi sono tenuto tutto dentro. Poi ho iniziato a manifestare eruzioni cutanee e i miei capelli hanno iniziato a diradarsi”, ha detto ancora l’attore.

Ron Howard ha poi avuto una brillante carriera da regista, ricevendo numerosi riconoscimenti per pellicole come “A Beautiful Mind” e “Frost/Nixon”, solo per citarne alcune. Il fratello Clint, invece, ha iniziato la carriera da attore da bambino, per la tv e il cinema, e ha preso parte in ruoli secondari a numerosi film diretti dal fratello.

