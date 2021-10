Guenda Goria

Su Instagram l’ex concorrente del GFVip 5 ha rivelato di aver iniziato il pellegrinaggio

Guenda Goria ha intrapreso il cammino di Santiago di Compostela. La bella e talentuosa figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, quest’ultimo attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha messo da parte paillettes e lustrini e, zaino in spalla, ha cominciato il pellegrinaggio più famoso al mondo.

È stata la stessa Guenda a rivelare la nuova avventura con un post sul suo account Instagram: una serie di foto, in compagnia del fidanzato, Mirko Gancitano, che segnano l’inizio di questo diario di viaggio.

Guenda Goria: “Il cammino di Santiago non si può raccontare a parole”

Nella caption, infatti, ha scritto: “Primo giorno. 23 km a piedi, zaino in spalla. Siamo partiti con il buio e siamo arrivati sul far della sera. Riflessioni, respiro a pieni polmoni, preghiera, ricordi, incontri speciali. Guardate quanti paesaggi diversi! Il cammino di Santiago è un’esperienza che non si può raccontare a parole”.

Guenda Goria ha poi concluso con un messaggio ai follower: “La riflessione di oggi è: non chiederti dove saresti dovuta essere in questo momento della tua vita ma parti da dove sei e lavora giorno per giorno per andare dove vorresti! Buen camino a tutti!”.

Il cammino di Santiago ha come meta la cattedrale di Santiago di Compostela, in Galizia, regione della Spagna, dove si troverebbero le reliquie di San Giacomo il Maggiore. L’itinerario più utilizzato dai fedeli pellegrini è il “camino Frances”: 800 km da percorrere in un mese.

