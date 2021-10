Diletta Leotta, Instagram

La conduttrice di Dazn ha approfittato di una pausa del campionato per godersi alcune giornate di relax con le amiche di sempre

In Italia arriva il freddo ma Diletta Leotta vola al sole: nei giorni scorsi, infatti, il volto noto di Dazn ha postato una serie di scatti in costume mentre si trova ad Ibiza.

La conduttrice ha dunque lasciato Milano per concedersi una breve vacanza con le amiche, regalando a fan e follower scatti decisamente bollenti: le foto la ritraggono serena e sorridente mentre posa con un reggiseno viola con laccetti e un paio di shorts bianchi da urlo.

Diletta Leotta e la pausa del campionato di calcio

Diletta ha così potuto approfittare della pausa del campionato di calcio (momentaneamente fermo per le partite delle nazionali impegnate in Nations League) per concedersi alcune giornate di relax coccolata dal sole delle Baleari e dall’affetto delle sue più care amiche.

Non è la prima volta che Diletta “fugge” in compagnia: quando deve ricaricare le pile si circonda delle sue amiche, le stesse che l’hanno accompagnata durante le vacanze estive, e vola rigorosamente al caldo, a godersi mare e sole.

Unico neo, ammesso che si possa considerare così, è che Diletta è ormai dichiaratamente single: sia lei che Can Yaman hanno deciso di focalizzarsi sul lavoro, mettendo da parte le delusioni amorose…

View this post on Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

View this post on Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata