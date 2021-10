Brian Austin Green

La coppia, insieme nella vita reale, ha ricevuto critiche contrastanti per il troppo “romanticismo” mostrato in pista

Hanno ballato un valzer sulle note di “Someday My Prince Will Come“, direttamente dalla colonna sonora di “Biancaneve e i sette nani”: questa l’esibizione di Brian Austin Green e Sharna Burgess nell’ultima puntata di “Dancing with the stars”, la versione statunitense di “Ballando con le Stelle”. L’attore, ex star di “Beverly Hills 90210” ed ex marito di Megan Fox, sta partecipando al programma assieme alla sua fidanzata, la ballerina australiana Sharna Burgess.

Una coppia che sta mandando in delirio i fan del programma ma che fa anche storcere il naso a qualche giudice. Il ballerino e insegnante Len Goodman, 77 anni, ad esempio, nonostante l’atmosfera da favola dell’ultima performance, ha criticato i troppi “baci e coccole”. “A volte troppa dolcezza ti fa venire il mal di denti”, ha invece aggiunto il ballerino italiano Bruno Tonioli, anche lui giudice del programma.

Brian Austin Green e Sharna Burgess: pareri contrastanti

Sui social i fan della coppia e del programma sono subito accorsi a difenderli. “Hanno scelto la canzone e lo stile di ballo per Brian e Sharna e poi li hanno criticati per essere troppo romantici”, ha twittato un utente. “Brian ha difficoltà a imparare la coreografia … imparare due balli è particolarmente difficile per lui”, ha scritto un altro fan dello show.

Nel frattempo Brian e Sharna vanno avanti per la loro strada e sembrano sempre più innamorati. Questa è la stagione numero 14 per Sharna Burgess, ballerina professionista, che avrebbe dovuto partecipare con Brian Austin Green all’edizione precedente: l’attore fu però costretto a ritirarsi ma i due sono rimasti amici fino a innamorarsi e fidanzarsi, a fine 2020.

