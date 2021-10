Adele

In 5 anni la pluripremiata cantante britannica ha comprato tre ville a Beverly Hills per un totale di 30 milioni di dollari

Tre ville per trenta milioni di dollari a Los Angeles, ma zero sterline per una casa a Londra. Adele è tornata sulla scena musicale con l’album “30” (venerdì uscirà il singolo “Easy on me”) e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a “British Vogue” in cui ha rivelato di aver investito nel settore immobiliare americano: “Il tipo di casa che ho a Los Angeles non potrei mai permettermela a Londra. Mai”.

Adele e l’ironia del popolo social

Una dichiarazione curiosa, che ha suscitato l’ironia degli utenti Twitter come riporta “The New York Post”: “Con tutti i suoi soldi non può permettersi una casa a Londra? Siamo tutti condannati”, “Possiede tre case a Los Angeles, per un totale di 30 milioni di dollari, ma non può permettersi immobili a Londra?!”.

Negli ultimi 5 anni, la cantante britannica, 33 anni, 15 Grammy e un patrimonio stimato in 177 milioni di dollari, ha acquistato tre proprietà nel comprensorio di lusso di Hidden Valley perché voleva vivere dove “c’era aria fresca e potevo vedere il cielo”.

Così nel 2016, Adele ha acquistato la sua prima casa a Beverly Hills per 9,5 milioni di dollari, nel 2019 una villa adiacente per 10,65 milioni e a maggio ha speso altri 10 milioni per una casa con quattro camere da letto e quattro bagni appartenuta all’amica Nicole Richie.

Combinate tutte e tre insieme le case si estendono su oltre 1.600 metri quadrati. E a Londra quanto le sarebbe costato? Ebbene, molto di più: l’attico più caro della capitale, pari sempre a 18.000 piedi quadrati, è in vendita per 247 milioni di dollari.

