Marcell Jacobs e Nicole Daza

La coppia ha messo un annuncio su Instagram offrendo viaggio, vitto, alloggio e stipendio per occuparsi dei due bambini, Anthony e Meghan

“A.A.A. Cercasi babysitter”. Ma non si tratta di un annuncio qualsiasi: a postare la richiesta sui social sono Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, e la futura sposa Nicole Daza.

Domenica 10 ottobre sull’account Instagram della bella Daza è comparso l’annuncio: “Cerco ragazza per babysitting nel periodo 27/28 dicembre fino al’1/2 febbraio 2022 a Tenerife! Viaggio, vitto e alloggio pagato più pagamento per il periodo. No perditempo, se veramente interessati contattate me o Marcell in DM”.

Dunque, un’offerta di lavoro in piena regola. Tanto che il velocista italiano, storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, nei 100 metri e nella staffetta 4×100 insieme a Tortu, Desalu e Patta, l’ha ripostata nelle proprie Stories.

Marcell Jacobs e Nicole Daza, un mese al mare

Un’occasione ghiotta per la fortunata prescelta: un mese al mare in un posto da sogno, anche se non sarà solo divertimento visto che Anthony e Megan, i figli della coppia, sono ancora molto piccoli e bisognerà guardarli a vista.

La storia Instagram si è “autodistrutta” nella canoniche 24 ore ma in rete girano ancora gli screen come quello pubblicato dal “Corriere del Veneto”. Chissà quanti curricula sono arrivati nei direct di Jacobs e Daza che, per la selezione della fortunata babysitter, hanno a disposizione quasi due mesi.

L’atleta azzurro e la compagna vivono a Roma dove lui si allena, anche se è originario di Desenzano sul Garda, dove l’adorata mamma Viviana gestisce un albergo, mentre il padre, un militare americano, vive in Texas.

View this post on Instagram

