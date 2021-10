I Duchi di Sussex hanno annullato ufficialmente il viaggio a Londra per il ricevimento in onore della Principessa del Galles

Harry d’Inghilterra e la moglie 19 ottobre in onore di Principessa e avvenuto l’1 luglio scorso, giorno in cui la “principessa del popolo” avrebbe compiuto 60 anni. d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle non saranno presenti alla festa delin onore di Lady Diana . Si tratta di un evento molto importante perché legato allo svelamento della statua dedicata allae avvenuto l’1 luglio scorso, giorno in cui la “principessa del popolo” avrebbe compiuto 60 anni.

Nei giardini di Kensington Palace furono tolti i veli alla presenza dei due figli e di pochi membri della famiglia Spencer a causa delle disposizioni sul contenimento della pandemia da Covid-19 e fu deciso di rimandare la festa a settembre, salvo poi spostarla a ottobre. Al party sono attesi 100 invitati fra cui Elton John, grande amico della compianta Diana.

Harry e Meghan: niente viaggio a Londra

L’annuncio ufficiale dell’annullamento del viaggio di Harry e Meghan è arrivato sabato sera da una portavoce dei Sussex “per altri e precedenti impegni in agenda” in concomitanza proprio con il ricevimento. Da Kensington e Buckigham Place come sempre un rigoroso no comment, mentre secondo il “Daily Mail” sarebbe una scusa, anzi sarebbe un volontario affronto personale ai Duchi di Cambridge, organizzatori della serata, oltre a un’occasione mancata per far conoscere all’augusta Elisabetta II la neonata Lilibet Diana e farle rivedere Archie, che lasciò Londra a soli 6 mesi.

Dunque, Harry e William d’Inghilterra ancora lontani, separati, divisi. E chissà che la distanza non diventi rottura definitiva con l’uscita del memoriale di Harry nei primi mesi del 2022, poco prima del Giubileo di Platino di Sua Maestà per i 70 anni di regno. Un’autobiografia che non promette nulla di buono, se si ripensa all’esplosiva intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey il 7 marzo scorso.

Intanto, negli USA, Harry e Meghan sono finiti nel mirino delle critiche per i loro atteggiamenti da divi (ritardi agli appuntamenti ufficiali e suite da 1300 dollari a notte presso il lussuoso Carlyle Hotel di New York) e per i look da migliaia di sterline mentre predicano l’uguaglianza e l’amore tra i popoli e fanno beneficienza.