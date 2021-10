In un video Instagram l’artista napoletano si mostra felice e innamorato della fidanzata, in attesa del loro primo figlio

per la coppia formata da Gigi D’Alessio Denise Esposito . Occhi a cuoricino, abbracciati, sorridenti e innamorati: appaiono così nella breve clip che la bella ragazza bionda ha postato sul suo account Instagram. E non manca una suggellare l’unione.

Ad accompagnare le immagini la caption: “Assaje”, cioè “tanto”, alla quale il cantante ha risposto con un inequivocabile: “I love you”. Dunque, dopo le indiscrezioni e le fotografie della rivista “Chi”, adesso arriva l’ufficializzazione da parte dei diretti interessati.

Secondo quanto rivelato dal settimanale “Gente”, Gigi e Denise si sono conosciuti nel giugno 2020 a Capri durante un concerto dell’artista. Lei è una sua fan e un’amica comune gliel’ha presentato.

La frequentazione sarebbe iniziata di nascosto così da restare fuori dal gossip a causa della differenza d’età: lei 28 anni, lui 54. A Natale, il cantautore l’ha presentata in famiglia e pochi mesi dopo Denise ha scoperto di essere in dolce attesa.

D’Alessio a breve diventerà padre per la quinta volta: la prima moglie Carmela Barbato gli ha dato tre figli oggi maggiorenni, mentre il quarto è nato dall’amore lungo 12 anni con Anna Tatangelo.

Dopo la rottura con lo storico compagno, la cantante di Sora ha ritrovato l’amore grazie al coetaneo Livio Cori , ma in un’intervista al “Corriere della Sera” ha ammesso: “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”.