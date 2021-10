Ben Affleck e Jennifer Lopez

J.Lo incantevole alla prima del nuovo film di Affleck, "The Last Duel", diretto da Ridley Scott

Jennifer Lopez e Ben Affleck incantano sul red carpet. L’occasione, questa volta, è stata la prima del film “The Last Duel“, a Manhattan. I due sono apparsi, ancora una volta, in splendida forma e innamoratissimi. Affleck, che indossava un elegante abito nero e cravatta, è stato fotografato mentre guardava a bocca aperta J.Lo: i due si sono poi abbracciati sul tappeto rosso della première del nuovo film di Ridley Scott.

Jennifer Lopez indossava un abito marrone, di Tom Ford, con una borsa abbinata, e aveva la pancia scoperta, mettendo i vista degli addominali super scolpiti. Ben Affleck la scorsa settimana ha affermato che da quando è tornato con Jennifer Lopez la sua vita si è riaccesa: “Sono molto contento. È un periodo molto felice della mia vita. La vita è bella”, ha detto l’attore a Extra TV, in occasione della premiere di “The Tender Bar”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez alla prima di “The Last Duel”

In “The Last Duel”, diretto da Ridley Scott, Ben Affleck è protagonista e sceneggiatore assieme all’amico e collega Matt Damon. I due sono tornati a scrivere assieme una sceneggiatura, dopo “Will Hunting – Genio ribelle” del 1997, per la quale vinsero l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Un cast stellare per la pellicola, ambientata nella Francia medievale, che è stata presentata fuori concorso alla 78/a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e sarà distribuita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo giovedì 14 ottobre: accanto a Ben Affleck e Matt Damon, ci sono, tra gli altri, Adam Driver e Jodie Comer.

