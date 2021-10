I "Me contro Te"

Luì ha chiesto la mano di Sofì con una romantica proposta sul lago di Como

I “Me contro Te” si sposano! Dopo 9 anni di fidanzamento, Luì ha fatto la fatidica proposta a Sofì sul lago di Como. Il duo comico ha immortalato la giornata speciale in un video molto romantico postato sul proprio canale YouTube.

I “Me contro Te” finalmente sposi

Sofì, vestita di tulle rosa, è arrivata in barca in un luogo incantato e, lungo il percorso, ha trovato alcune dolcissime frasi: “Come in una favola”, “Mi fai volare”, “Tu mi fai cantare”, “Quel giorno si è avverato”. Poi si è palesato il suo Luì che, di azzurro vestito, in ginocchio le ha chiesto: “Mi vuoi sposare?”.

“Sì” è stata la risposta di una felice e emozionata Sofì. Infine il bacio a sigillo del sogno d’amore che diventa realtà e lo sguardo rivolto verso il lago di Como, ma anche verso un roseo futuro insieme. La clip di due minuti ha come sottofondo la canzone “Principessa”.

I “Me contro Te” si definiscono vlogger e ogni giorno condividono su Youtube le loro avventure e disavventure. Il successo tra i più piccoli li ha portati ad avere un sito, un programma tv e un negozio online con gadget, action figure, slime, braccialetti, oggetti scuola e perfino figurine adesive.

Non manca il cinema, dove hanno spopolato con due film. A maggio, in un’intervista a “Verissimo”, rivelarono di essersi incontrati nel 2012 a casa del cugino di lei: l’interesse fu immediato ma il primo bacio è arrivato mesi dopo. Adesso non resta che decidere la data del “Sì” e coinvolgere come sempre milioni di follower.

