Secondo un’indiscrezione di “Daily Mail” e “The Sun”, i Duchi di Sussex potrebbero presenziare alla festa in onore della statua di Lady Diana

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle potrebbero tornare a sorpresa in Gran Bretagna questo mese per partecipare alla festa con 100 ospiti in onore della nuova statua della principessa Diana. A riportare l’indiscrezione sono il “Daily Mail on line” e “The Sun”.

“Nessuno sa quale sia la decisione di Harry e Meghan, ma ci sono voci secondo cui potrebbero arrivare con i due figli Archie e Lilibet Diana” ha dichiarato un insider ai due tabloid. Il “MailOnline” ha anche provato a contattare lo staff del Duca e della Duchessa di Sussex ma nessuno ha voluto confermare la notizia.

Harry e Meghan potrebbero presenziare in extremis

Considerata la revoca delle misure restrittive da parte del governo britannico sui voli in arrivo dagli USA, Harry e Meghan potrebbero decidere di presenziare in extremis perché non dovrebbero fare nessuna quarantena. Il party si svolgerà martedì a Kensington Palace e fra i 100 invitati del Principe William e della moglie Kate Middleton è atteso Elton John, grande amico della compianta Principessa del Galles.

La statua è stata posizionata nel Sunken Garden di Kensington Palace, uno dei luoghi del cuore di Lady D, all’inizio di luglio alla sola presenza dei due figli William e Harry e della famiglia Spencer. La scultura in bronzo raffigura la “principessa del popolo” negli anni della consapevolezza e vuole trasmettere il calore, l’eleganza e l’energia di una donna iconica. Lo spazio intorno è stato ridisegnato con più di 4.000 fiori, compresi i nontiscordardime adorati dall’ex moglie di Carlo, morta a soli 36 anni in un incidente d’auto a Parigi.

